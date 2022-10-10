السفير الفرنسى بنيودلهى: نريد أن نكون أفضل شريك للهند في تعزيز التصنيع الدفاعي

قال السفير الفرنسي لدى الهند إيمانويل لينين إن فرنسا تريد أن تكون "أفضل شريك" للهند في تعزيز تصنيعها الدفاعي وقررت مشاركة أحدث التقنيات والمعدات بالتزامن مع "الثقة" المتزايدة بين الجانبين.

وأضاف السفير أن الشركات الفرنسية والهندية تعملان معا على "معدات المستقبل" والمنصات والمحركات، بحسب وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا" اليوم الأحد .

وتابع: "لا أعتقد أن أي بلد يوفر للهند نفس المستوى من التكنولوجيا. ويرجع هذا التقدم أيضا إلى حقيقة أننا ندرك أن الهند تريد تعزيز استقلالها الاستراتيجي وبناء قاعدتها الصناعية ونريد أن نكون أفضل شريك للهند في هذه الخطوة".