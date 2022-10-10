7708 مستفيدين بمجال الضمان الاجتماعي في الأقصر

قال محمد حسين بغدادي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، إنه في مجال الضمان الاجتماعي وبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" تقوم المديرية بدعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال المعاشات الضمانية والمساعدات المالية للأسر من خلال البرنامج لفئات: (الأرامل– المطلقات– الأيتام– العجز– الشيخوخة– أسرة المسجون– الهجر– العانس– الطفل المعاق– أسر المجندين– مساعدات النكبات والكوارث).

وأضاف بغدادي أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بلغ 7708 أشخاص، وعدد الأطفال المستفيدين من المنحة الدراسية 1106 أطفال، في مجال الأسر المنتجة والتكوين المهني، ويوجد 3 مراكز تكوين مهني (الأقصر– أرمنت– إسنا)، وتعمل على التدريب والإنتاج بالحرف المختلفة من حدادة ودوكو، سمكرة، خياطة، خزف، نجارة، وطباعة.

وأشار إلى إمداد المشروعات الصغيرة للأسر المنتجة بالقروض التي تمكن الأسر من الاستمرارية في المشروعات بالدعم المالي، وتقوم إدارة الأسر المنتجة بإقامة المعارض السنوية بالمحافظة والمشاركة أيضا بالمعارض على مستوى الجمهورية بهدف عرض المنتجات اليدوية وتسويقها وتحقيق الربح لتلك الحرف، مشيرًا إلى أن عدد المشروعات للأسر المنتجة على مستوى المحافظة 1046 مشروعا تراكميا.