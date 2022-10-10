بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد الفوز على الاتحاد المنستيري

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين، إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من تونس على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف الساعة منذ إقلاعها من مطار الحبيب بورقيبة بالمنستير.

وحقق الأهلي الفوز على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير في ذهاب الدور التمهيدي الثاني الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي التي تواجدت في تونس كلا من:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأيمن أشرف ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر وشادي حسين وحسام حسن ومحمد شريف.