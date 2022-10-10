محافظ سوهاج يؤكد أهمية رفع الوعي بالمشكلة السكانية

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، لمناقشة المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة.



وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أهمية رفع الوعي بالمشكلة السكانية، موجها بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، والعمل على تحسين الخصائص والمؤشرات السكانية بجميع مراكز وقرى المحافظة.



وتناول الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها؛ لتنفيذ توصيات المجلس الإقليمي السابق لتنشيط تنظيم الأسرة داخل المحافظة، من خلال التوسع في تركيب وسائل منع الحمل عقب العمليات القيصرية، كما تم عرض بعض المؤشرات السكانية للمحافظة طبقا لنتائج المسح الصحي عن عام 2022.



واستعرض الاجتماع تقرير فريق أعضاء هيئة التدريس بقسم الجغرافيا بجامعة سوهاج، حول التوعية بالقضية السكانية، ضمن حملة "مصر أفضل مع حياة كريمة"، والتي أطلقها المحافظ في مارس الماضي، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة والمصرية، والعمل على ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة، والارتقاء بالخصائص السكانية.



ووجه بتحديد جدول زمني مدته 15 يوما؛ لوضع برنامج متكامل، بالتعاون بين فرع المجلس القومي للسكان، وأعضاء المجلس الإقليمي للسكان، وجامعة سوهاج، ومديريات "الصحة، والتربية والتعليم، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والأزهر، والأوقاف، ومحو الأمية وجمعية تنمية المرأة والطفل"، والذي يوضح كيفية تنفيذ أنشطة وأفكار جديدة لرفع الوعي بالقضية السكانية.



ومن جانبه، أوضح رئيس جامعة سوهاج إلى أنه جاري التنظيم لعمل لقاء موسع يضم جميع استشاريين ورؤساء أقسام التوليد والنساء بالمحافظة؛ لمناقشة الإجراءات والقرارات التي يمكن اتخاذها للتوسع في تركيب وسائل منع الحمل عقب العمليات القيصرية.



وأشار رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، إلى التعاقد مع 850 رائدة ريفية جديدة للعمل في إدارات التضامن الاجتماعي بمختلف مراكز وقرى وأحياء المحافظة، حيث تم تكليف كل رائدة ريفية بـ200 أسرة للعمل على نشر الوعي بالقضية السكانية، وأهمية وسائل تنظيم الأسرة.