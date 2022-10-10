استبعاد مصطفى عسل من بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

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استبعد اتحاد اللاعبين المحترفين الدولي للإسكواش مصطفى عسل من بطولة أمريكا المفتوحة من الدور الثاني بعد كرة خاطئة في مباراته ضد الفرنسي لوكاس سيرم.

وتأهل الفرنسي لوكاس سيرم على حساب مصطفى عسل، حامل اللقب، للدور الثالث من البطولة، بعد قرار حكم المباراة رغم تقدم مصطفى عسل في النتيجة بنتيجة 2-0 في الأشواط، وتقدمه أيضا في الشوط الثالث بنتيجة 6-4.

وجاء هذا القرار وفقا للائحة البطولة واتحاد اللاعبين المحترفين الدولي، بعدما لعب عسل كرة اصطدمت برأس سيرم عن طريق الخطأ.

ومنح حكم المباراة 15 دقيقة لعلاج اللاعب الفرنسي، ولكن حين لم يتمكن من التعافي، قرر استبعاد مصطفى عسل.

يذكر أن مصطفى عسل، المصنف الثالث عالميا، كان حامل لقب بطولة أمريكا المفتوحة ويخوض مسيرة الدفاع عن لقبه.