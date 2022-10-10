ماليزيا تسجل أكثر من 1400 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت ماليزيا 1453 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى أربعة ملايين و854 ألفا و976 حالة، منذ بدء الجائحة.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الاثنين عن بوابة "كوفيد ناو" الالكترونية، التابعة لوزارة الصحة قولها إنه من بين حالات الإصابة الجديدة، 8 حالات قادمة من الخارج، و 1445 حالة إصابة محلية.

وأضافت البوابة الالكترونية أنه تم تسجيل 1800 حالة تعاف أمس الأحد، وبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة في ماليزيا 22 ألفا و772 حالة.

وسجلت ماليزيا حالتي وفاة جديدة بسبب الفيروس، مما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 36 ألفا و400 حالة.