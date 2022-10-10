تيجري وخيمناسيا يستعيدان نغمة الفوز بالدوري الأرجنتيني

استعاد فريق تيجري نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الأرجنتيني، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على ضيفه إنديبندينتي، في الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز تاليريس كوردوبا على ضيفه جودوي كروز 2 / 1، وخيمناسيا لابلاتا على مضيفه بانفيلد 2 / صفر.

وارتفع رصيد تيجري، الذي تعادل مع سارمينتو في المرحلة الماضية للمسابقة، إلى 37 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد إنديبندينتي، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي، بعدما سبقها 5 انتصارات متتالية في البطولة، عند 30 نقطة في المركز السادس عشر.

وجاءت أهداف اللقاء الثلاثة في الشوط الأول، حيث تقمص الباراجواياني بلاس أرمو دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدفي تيجري في الدقيقتين 17 و20 على الترتيب، في حين تكفل آلان سونورا بإحراز هدف إنديبندينتي الوحيد في الدقيقة 31.

وأنهى خيمناسيا لابلاتا سلسلة نتائجه المهتزة، التي استمرت في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، عقب فوزه الصعب 2 / صفر على مضيفه بانفيلد.

وارتفع رصيد خيمناسيا إلى 41 نقطة في المركز الرابع، في حين توقف رصيد بانفيلد، الذي حصد نقطة واحدة في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، عند 26 نقطة في المركز الرابع والعشرين.

وتقدم خيمناسيا مبكرا عن طريق إيريك راميريز في الدقيقة التاسعة، فيما أضاف برايان أليمان أثايدس الهدف الثاني في الدقيقة 43.