المدير الإقليمي للصحة العالمية: تراجع ملحوظ لجائحة كورونا ومازلنا نوصي بالإجراءات الاحترازية

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن جائحة فيروس كورونا تشهدا تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة في جميع دول الإقليم، حيث نشهد انخفاضا في تسجيل الإصابات والوفيات.

جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم على هامش احتفالية المنظمة بمبادرة "الصحة قول وعمل"، بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار والمدير الإقليمي للمنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم، والدكتور مجدي يعقوب، وعدد من وزراء الصحة في الإقليم.

وأكد المنظري أنه رغم انخفاض الإصابات إلا أن المنظمة مازالت توصي باتباع الإجراءات الاحترازية، في الأماكن المزدحمة والمغلقة، وغسل اليدين والتباعد، إلى جانب تلقي اللقاحات التي أصبحت متوفرة للجميع حاليا.