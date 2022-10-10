قال المخرج رامي إمام، معلقا على الأنباء التي أثيرت مؤخرا عن الحالة الصحية للفنان عادل إمام، إن ترديد الشائعات بات أمرا معتادا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، أن والده علمهم على عدم الشعور بالضيق من ترديد مثل هذه الشائعات.

وأوضح أن والده بحالة صحية جيدة في الوقت الحالي ويستمتع بحياته رفقة أبنائه وأحفاده، مؤكدا أن والده فعل كل شيء في الحياة.

ونوه بأن الزعيم قدم كل الأعمال الممكنة، وبالتالي لا يمكنه القدوم على المشاركة في عمل إلا إذا كان مقتنعا به بشكل كامل.

ولفت إلى أن والده شارك في نحو 155 فيلما، موضحا أنه خلال الفترة من 2010 حتى 2020 ركز على المسلسلات التي تستهلك طاقة أكثر من الأعمال السينمائية.

وأفاد بأنه يتم عرض أعمال عليه إلى الآن، مؤكدا أنه من الصعب جدا إقناع عادل إمام بعمل ما بسبب حجم الأعمال التي قدمها طوال مسيرته الفنية.