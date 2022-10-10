 السجن 15 عاما لسيدة أشعلت النيران بمحصول قمح أحد جيرانها بسوهاج - بوابة الشروق
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السجن 15 عاما لسيدة أشعلت النيران بمحصول قمح أحد جيرانها بسوهاج

تعبيرية
تعبيرية
كتب_محمد عبد المجيد:
نشر في: الإثنين 10 أكتوبر 2022 - 11:19 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أكتوبر 2022 - 11:19 م

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة سيدة بالسجن 15 عاما، لاتهامها بإشعال النيران بمحصول قمح بمركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة عبدالمنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة شهر مايو من العام الجارى، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت للمدعوة (د . م)، تهمة إشعال النيران بأرض زراعة منزرعة بمحصول قمح، ملك (ص . م 56 عاما) موظف، بأنه حال تواجده بالأرض الزراعية أبصر قيام المتهمة بإشعال النيران بمحصول القمح الخاص، به مما تسبب فى إتلافه بالكامل.

وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

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