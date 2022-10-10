نجح مروان محسن، مهاجم فريق فيوتشر، في العودة للتسجيل مجددا في البطولات الإفريقية لأول مرة منذ رحيله عن الأهلي.

وسجل مروان محسن هدفا في فوز فريقه بثنائية نظيفة على مضيفه كالون إف سي بطل سيراليون، في اللقاء الذي جمعهما أمس بمنافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي أقيمت في ليبيريا.

وغاب مروان محسن عن المشاركة في البطولات الأفريقية منذ رحيله عن الأهلي في بداية الموسم الماضي منتقلا إلى فيوتشر، لكنه عاد ليمثل فريقه الجديد في بطولات الكاف ويحرز أول أهدافه الأفريقية بعد غياب لنحو 582 يوما.

وترجع آخر أهداف مروان محسن الأفريقية إلى السادس من شهر مارس 2021، عندما أحرز هدفا فى تعادل الأهلي أمام فيتا كلوب فى دور المجموعات خلال اللقاء للذي انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 في القاهرة.