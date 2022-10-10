النمسا تحرك دعوى ضد الاتحاد الأوروبي لتصنيفه الطاقة النووية والغاز كصديقة للبيئة

أعلنت وزيرة المناخ النمساوية ليونور جيويسلر في فيينا، اليوم الاثنين، أن النمسا حركت دعوى ضد قرار الاتحاد الأوروبي لتصنيف بعض محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية والغاز على أنها صديقة للبيئة.

وفي معرض الإعلان عن الدعوى أمام محكمة العدل الأوروبية، قالت جويسلر إنه بينما تدعم الطاقة بشكل عام، فإنها تعارض رؤية تصنيف محطات الطاقة التي تعمل بهذا الشكل على أنها مستدامة.

وأضافت "ما أقاومه بكل ما أوتيت من قوة هو محاولة إضفاء الصبغة الخضراء على الطاقة النووية والغاز من الباب الخلفي".

يشار إلى أن النمسا لا تمتلك أي محطات طاقة نووية.

قررت المفوضية الأوروبية العام الماضي تصنيف الطاقة التي تنتج باستخدام الطاقة الشمسية والكهرومائية والرياح على أنها صديقة للبيئة ومن يناير 2023 سوف يتم تصنيف محطات معينة تعمل بالغاز والطاقة النووية على أنها كذلك أيضا.