وفاء عامر: زوجي بيختار لي صديقاتي علشان عينيه حلوة

قالت الفنانة وفاء عامر، إن زوجها المنتج محمد فوزي هو من يختار لها صديقاتها، مفسرة ذلك بالقول: "عينيه حلوة".



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "البخت" على قناة "الشمس"، أن زوجها يملك خبرة وثقافة أكبر منها في الحياة، موضحة أنها عندما تعرفت عليها كان يملك خبرة أكثر منها في كل شيء.



وتابعت: "أنا مش بختاره أصحابه لأني عرفته بيهم.. أجمل حاجة في الدنيا لما يبقى في صاحب أو صاحبة يحس بيك عن بعد.. أنا عندي أصحاب بيحسوا بيا عن بعد".



وأشارت إلى أن زوجها لديه "صديقات"، موضحة أنها إذا ما شعرت بعدم الارتياح تجاه إحداهن تترك له المجال أن يشعر هو بذلك من تلقاء نفسه.



ولفتت إلى أن غيَّر فيها الكثير من الأشياء بما في ذلك ثقافتها وقراءتها وحبها للفن.



ونوهت بأنه زوجها لا يتدخل في اختياراتها الفنية، موضحة أنها لا تحب تكرار نوعية الأدوار التي تقدمها.