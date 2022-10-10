هيئة حماية المنافسة البريطانية توافق مبدئيا على استحواذ موريسون على ماك كولز

أعلنت هيئة حماية المنافسة والأسواق البريطانية اليوم الاثنين موافقتها المبدئية على عرض سلسلة متاجر موريسون سوبرماركتس بيع 28 فرعا من فروع سلسلة ماك كولز ريتيل جروب وهو ما يمهد الطريق أمام صفقة الاندماج بين السلسلتين.

وقالت الهيئة اليوم الاثنين إنها "تميل إلى قبول" المقترحات التي "تبدو ملائمة لاستعادة المنافسة المفقودة نتيجة الصفقة". وعرضت موريسون بيع 28 متجرا من متاجر ماك كولز في إنجلترا واسكتلندا وويلز.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هيئة حماية المنافسة تدرس حاليا المقترحات، وفي حال قبولها رسميا يمكن اتمام صفقة الاستحواذ.

يذكر أن موريسون، وهي رابع أكبر سلسلة متاجر في بريطانيا ومملوكة لشركة الاستثمار المالي الأمريكية كلايتون دوبلاير أند رايس منذ العام الماضي، عرضت الاستحواذ على ماك كولز في أيار/مايو الماضي، بعد بدء تصفية الأخيرة. وتساهم الصفقة في إنقاذ 16 ألف وظيفة، حيث ستشمل كل فروع ماك كولز وعددها 1160 فرعا.

من ناحيته أعرب متحدث باسم موريسون عن سعادتهم باحتمال موافقة سلطة مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة على الصفقة.