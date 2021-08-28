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قال الإعلامي عمرو أديب، إن نادي ليفربول لن ينهي الموسم الحالي ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، أن نجم الريدز محمد صلاح في حاجة إلى أحد يقف بجانبه.

وأبدى أديب، استياءه من تصريح للمدير الفني لليفربول يورجن كلوب، دعا لعدم مقارنة صلاح بنجم مانشستر سيتي هالاند ووصف الأخير بأنه "في منطقة أخرى".

وتابع: "صحيح هالاند خلاص هو هداف الدوري لكن كان هيحقق كده في وجود ماني أو صلاح أو غيرهم".

وأكمل: "فيه واحد من اللاعيبة المصريين مكنش عبقري أوي قال هالاند مش حريف ومش حاجة يعني.. عاوز أقوله كلام مينفعش أقوله على الهواء.. مش حاجة؟ طاب إيه اللي يببقى حاجة".



ويقدم نادي ليفربول بداية كارثية لبطولة الدوري الإنجليزي، حيث خسر اليوم أمام متصدر الترتيب أرسنال 2 / 3، فيما يحتل الريدز المركز العاشر برصيد 10 نقاط، جمعها من ثماني مباريات، بفارق 14 نقطة عن "الجانرز".