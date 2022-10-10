كندا: ملتزمون بتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا

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أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الاثنين، على التزام بلاده بتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا بعد الهجمات الروسية الأخيرة التي طالت عدة مناطق أوكرانية.

وقال ترودو عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن دعم بلاده لأوكرانيا "سيشمل استمرار المساعدات العسكرية"، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

كما ندد رئيس وزراء كندا باستمرار الهجمات الروسية على المدنيين في أوكرانيا، متعهداً بمحاسبة موسكو.

وأطلقت روسيا ما لا يقل عن 83 صاروخا، اليوم الاثنين، ردا على هجوم على جسر يربط روسيا بشبه جزيرة ‏القرم.