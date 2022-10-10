قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة جنايات الأحداث ومحكمة الأسرة سابقا، إنه رغم تمتع المرأة بعدة حقوق مكتسبة، وكونها تعيش حاليًا "عصرها الذهبي"، إلا أن الطفل لا يندرج ضمن هذه الحقوق.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "صالة التحرير"، عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن خوف المرأة من ملف الاستضافة يكمن في عدم استعادة طفلها من أبيه.

وتابعت: «لابد من وجود تشريع "جنائي" بشأن الاستضافة، ينص مثلًا على أنه في حالة عدم إعادة الأب الطفل للأم في غضون فترة معينة تصبح هذه جنحة».

وأوضحت أنه في حالة وفاة الأم لابد أن تنتقل حضانة الطفل مباشرة للأب وليس للجدة؛ نظرًا لأن الطفل فقد أمه، فليس من المعقول أن يفقد أبيه وهو على قيد الحياة، مستكملة: «أنا مع مصلحة الرجل والمرأة، لأن بالتبعية تتحقق مصلحة الطفل».

وفي حالة رفض الأب تسلم الحضانة، عليه اتباع إجراءات "تسليم الصغير"، وتتدخل هنا النيابة العامة، لتسليم الطفل لأي جهة، سواء الجدة أو الخالة، وهذا ما يحدث نادرًا.