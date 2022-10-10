هانهوا الكورية الجنوبية تقرر الانسحاب من مشروع بناء مدينة بسماية الجديدة في العراق

أعلنت شركة التشييد الكورية الجنوبية هانهوا للإنشاءات اليوم الإثنين قرارها بالانسحاب من مشروع بناء مدينة بسماية الجديدة في العراق، بدعوى تأخر الجانب العراقي في سداد أقساط المستحقات.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن هانهوا القول إنها أبلغت لجنة الاستثمار الوطنية العراقية بإبطال عقد بناء مدينة بسماية الجديدة حيث سيدخل إبطال العقد حيز التنفيذ بعد يوم 21 أكتوبر الحالي.

يذكر أن هانهوا حصلت من الجانب العراقي على حوالي 3ر4 مليار دولار منذ عام 2012 حتى العام الماضي، بما يعادل 43% من قيمة المشروع الضخم البالغة 12 مليارا و120 مليون دولار.

وقال مسؤول في الشركة إن الشركة أبلغت اللجنة بإبطال العقد للخسائر المتوقعة مع استمرار المشروع، غير أنه أضاف بأنه هناك إمكانية لاستئناف المشروع من خلال التشاور مستقبلا، نظرا لموقف العراق الذي أبدى عزمه القوي على مواصلة المشروع.

يشار إلى أن مشروع مدينة بسماية هو مشروع بناء مدينة جديدة بالقرب من بغداد تضم 108 ألاف وحدة سكنية على مساحة 3ر18 كيلومتر مربع. وكان المفترض الانتهاء من بناء المشروع في عام 2017.

وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 40% حتى الآن، ويسكن حاليا أكثر من 100 ألف شخص في الوحدات السكنية المكتملة والبالغ عددها حوالي 30 ألف وحدة.