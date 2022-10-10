منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم ثلاثة اقتصاديين جائزة نوبل في الاقتصاد، هم: بن برناركي، ودوغلاس دايموند، وفيليب ديبفيغ، عن أبحاثهم عن البنوك ودورها في تجنب الأزمات المالية.



قالت اللجنة: "الفائزون هذا العام في العلوم الاقتصادية، بن برنانكي ودوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ، ساهموا في تحسين فهمنا لدور البنوك في الاقتصاد، لا سيما في أثناء الأزمات المالية. ومن أهم نتائج بحثهم سبب أهمية تجنب انهيار البنوك"، بحسب ما نقلت اقتصاد الشرق- بلومبرج.



تُعرف هذه الجائزة رسمياً باسم جائزة بنك السويد (المركزي) في العلوم الاقتصادية، وتبلغ قيمتها 10 ملايين كرون سويدي (نحو 900 ألف دولار)، ما يوازي فئات جوائز نوبل الأخرى في الطب، والفيزياء، والكيمياء، والأدب، والسلام. جرى الإعلان عنها الأسبوع الماضي. وسيتقاسم الفائزون الثلاثة قيمة الجائزة الإجمالية بينهم بالتساوي.



دور البنوك في تجنب الأزمات المالية

توضح الأبحاث المصرفية سبب وجود البنوك، وكيفية جعلها أقل عرضة للأزمات، وكيف يؤدي انهيار البنوك إلى تفاقم الأزمات المالية، وأسس هذا البحث بن برنانكي، ودوغلاس دايموند، وفيليب ديبفيغ في أوائل الثمانينيات. وأوضحت اللجنة: "كانت تحليلاتهم ذات أهمية عملية كبيرة في تنظيم الأسواق المالية والتعامل مع الأزمات المالية".



وُلد بن برنانكي عام 1953 في أوغوستا، جورجيا، الولايات المتحدة الأميركية. وحصل على شهادة الدكتوراه عام 1979 من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كامبريدج، أميركا. وتجدر الإشارة إلى أن برناركي كان الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.



ووُلد دوغلاس دايموند عام 1953، وحصل على درجة الدكتوراه عام 1980 من جامعة ييل، نيو هافن، كونيكتيكت، أميركا. ووُلد فيليب ديبفيغ عام 1955، وحصل على درجة الدكتوراه في عام 1979 من جامعة ييل، نيو هافن، كونيكتيكت، أميركا.



قال توري إلينجسن، رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية: "لقد عززت أفكار الفائزين بالجائزة قدرتنا على تجنب الأزمات الخطيرة وعمليات الإنقاذ الباهظة".



وتوضح أبحاث الاقتصاديين الفائزين بالجائزة أن الحكومة، من خلال تقديمها تأمين الودائع بالبنوك، قد تعمل على حماية الجهاز المصرفي من الانهيار حال توجُّه المودعين إلى سحب ودائعهم في نفس الوقت.



حلل بن برنانكي الكساد الكبير في الثلاثينيات، وهو أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث. ومن بين أمور أخرى، أظهر كيف أن سحب الأموال بعنف من البنوك كان عاملاً حاسماً في تعميق الأزمة وطول أمدها. ومع انهيار البنوك ضاعت معلومات قيّمة عن المقترضين، وهكذا تضاءلت بشدة قدرة المجتمع على توجيه المدخرات إلى الاستثمارات الإنتاجية.



في العام الماضي، مُنح الاقتصاديون المقيمون في الولايات المتحدة ديفيد كارد وجوشوا أنجريست وغويدو إمبينز الجائزة عن أبحاثهم في تشغيل أسواق العمل.



مثل الجوائز الأخرى التي جرى الإعلان عنها الأسبوع الماضي، سيقام حفل توزيع الجوائز الرسمي في العاصمة السويدية ستوكهولم في 10 ديسمبر، الذكرى السنوية لوفاة نوبل.



الفائزون السابقون

تأسست جائزة نوبل في الاقتصاد -وهي الجائزة الوحيدة التي لم تتضمنها وصية ألفريد نوبل عام 1895- في عام 1968 للاحتفال بالذكرى رقم 300 للبنك المركزي السويدي.



منذ أن مُنحت الجائزة لأول مرة في عام 1969، حظى الأميركيون بنصيب الأسد منها، وفازت بها امرأتان فقط هما إلينور أوستروم من الولايات المتحدة، والباحثة الأميركية المولودة في فرنسا إستر دوفلو.



2021: ديفيد كارد (كندا) وجوشوا أنغريست (أميركي إسرائيلي) وغويدو إمبينز (أميركي هولندي).



2020: بول ميلغروم وروبرت ويلسون (الولايات المتحدة).



2019: إبهيجيت بانيرجي (الولايات المتحدة) وإستر دوفلو (أميركية فرنسية) ومايكل كريمر (الولايات المتحدة).



2018: ويليام نوردهاوس (الولايات المتحدة) وبول رومر (الولايات المتحدة).



2017: ريتشارد ثالر (الولايات المتحدة).



2016: أوليفر هارت (أميركي بريطاني) وبينت هولمستروم (فنلندا).



2015: أنغوس ديتون (أميركي بريطاني).



2014: جان تيرول (فرنسا)



2013: يوجين فاما، ولارس بيتر هانسن، وروبرت شيلر (الولايات المتحدة).



2012: ألفين روث ولويد شابلي (الولايات المتحدة).



2011: توماس سارجنت وكريستوفر سيمز (الولايات المتحدة).



2010: بيتر دياموند وديل مورتنسن (الولايات المتحدة) وكريستوفر بيساريدس (بريطاني قبرصي).



2009: إلينور أوستروم وأوليفر ويليامسون (الولايات المتحدة).



2008: بول كروغمان (الولايات المتحدة).



2007: ليونيد هورويز، وإريك ماسكين، وروجر مايرسون (الولايات المتحدة).



2006: إدموند فيلبس (الولايات المتحدة).



2005: توماس شيلينغ (الولايات المتحدة) روبرت جيه أومان (أميركي إسرائيلي).



2004: فين كيدلاند (النرويج) وإدوارد بريسكوت (الولايات المتحدة).



2003: روبرت أنغل (الولايات المتحدة) وكلايف غرانجر (بريطانيا).



2002: دانيال كانيمان (إسرائيلي أميركي) وفيرنون سميث (الولايات المتحدة).



2001: جورج إكيرلوف (الولايات المتحدة)، إيه مايكل سبنس (الولايات المتحدة)، جوزيف ستيغليتز (الولايات المتحدة).



2000: جيمس هيكمان (الولايات المتحدة) ودانييل مكفادين (الولايات المتحدة).



1999: روبرت مونديل (كندا).



1998: أمارتيا سين (الهند).



1997: روبرت ميرتون (الولايات المتحدة) ومايرون سكولز (الولايات المتحدة).



1996: جيمس ميرليس (بريطانيا) وويليام فيكري (الولايات المتحدة).



1995: روبرت لوكاس جونيور (الولايات المتحدة).



1994: جون هارشاني (الولايات المتحدة) وجون ناش (الولايات المتحدة) ورينهارد سيلتن (المانيا).



1993: روبرت فوغل (الولايات المتحدة) ودوغلاس نورث (الولايات المتحدة).



1992: غاري بيكر (الولايات المتحدة).



1991: رونالد كواز (بريطانيا).



1990: هاري ماركويتز (الولايات المتحدة) وميرتون ميلر (الولايات المتحدة) وويليام شارب (الولايات المتحدة).



1989: تريغفي هافيلمو (النرويج).



1988: موريس ألي (فرنسا).



1987: روبرت سولو (الولايات المتحدة).



1986: جيمس بوكانان (الولايات المتحدة).



1985: فرانكو موديغلياني (الولايات المتحدة).



1984: ريتشارد ستون (بريطانيا).



1983: جيرارد ديبرو (الولايات المتحدة).



1982: جورج ستيغلر (الولايات المتحدة).



1981: جيمس توبين (الولايات المتحدة).



1980: لورانس كلاين (الولايات المتحدة).



1979: ثيودور شولتز (الولايات المتحدة) وآرثر لويس (بريطانيا).



1978: هربرت سيمون (الولايات المتحدة).



1977: برتيل أوهلين (السويد) وجيمس ميد (بريطانيا).



1976: ميلتون فريدمان (الولايات المتحدة).



1975: ليونيد كانتوروفيتش (الاتحاد السوفيتي) وتجالينغ كوبمانز (الولايات المتحدة).



1974: غونار ميردال (السويد) وفريدريك اوغست فون هايك (بريطانيا).



1973: واسيلي ليونتيف (الولايات المتحدة).



1972: جون هيكس (بريطانيا) وكينيث ارو (الولايات المتحدة)



1971: سايمون كوزنتس (الولايات المتحدة).



1970: بول سامويلسون (الولايات المتحدة).



1969: راغنار فريش (النرويج) ويان تينبيرغن (هولندا).

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