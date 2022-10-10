لجنة الحكام السعودية تؤكد إدانة طارق حامد

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تأييدها لقرار حكم مباراة اتحاد جدة والنصر بطرد طارق حامد في المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري السعودي.

وشهدت مباراة الفريقين بالجولة الخامسة من الدوري السعودي، خروج طارق حامد لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، من المباراة مطرودا، بعد تدخله القوي على اللاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر في الدقيقة 43 من الشوط الأول.

وكان حكم المباراة احتسب خطأ فقط دون أي إنذار في بداية الأمر، ولكن تم إستدعائه في غرفة الفيديو "الفار" للتأكد من صحة القرار، والذي عاد ليشهر الطرد المباشر لطارق حامد.

وجاء تعقييب دائرة الحكام في الاتحاد السعودي، على عقوبة طارق حامد بالطرد.. ( قرار صحيح من حكم مباراة النصر والاتحاد بمنح البطاقة الحمراء للاعب الاتحاد طارق حامد عند الدقيقة 42".

وغاب طارق حامد، نجم الزمالك السابق، عن المشاركة مع اتحاد جدة في الجولة الماضية من بطولة الدوري السعودي، أمام الفتح، تنفيذًا لعقوبة الإيقاف.

صحيفة (عكاظ) السعودية، أشارت أمس الأحد، أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لاتحاد جدة، سيكون أمامه فرصة لاختيار قائمة اللاعبين لمباراة ضمك، والتي تشهد عودة طارق حامد من الإيقاف، وبعد اكتمال جاهزية هيلدر كوستا من الإصابة التي تعرض لها في لقاء الخليج بالجولة الرابعة.

ويلعب اتحاد جدة ضد فريق ضمك، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة سلطان بن عبدالعزيز.