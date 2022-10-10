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كشف محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الزمالك السابق، سبب اتخاذه قرار اعتزال كرة القدم نهائيًا بعد مسيرة طويلة كللت بعدد من النجاحات والإخفاقات.

وقال عبدالمنصف، اليوم الإثنين، في تصريحات إذاعية لمحطة راديو (أون سبورت):" اعتزلت رغم أنفي، بسبب صعوبة الأحداث التي تعرضت لها في الموسم الماضي".

وأضاف:" مررت بظروف صعبة مع الاتحاد السكندري، وضغوط جماهيرية كبيرة وصلت لمرحلة التجاوز في حقي، الأمر الذي جعلني أصاب بضرر نفسي ودفعة لاتخاذ قرار الاعتزال".

وأكمل:" كان لدي تخطط للاستمرار في الملاعب موسمين قادمين، ولكني اتخذت القرار النهائي والاكتفاء بما قضيته في الملاعب، وبنسبة لي موسم هبوط وادي دجلة هو الأسوء في مسيرتي".

وتابع:" كان لدي حلم بالعودة لصفوف منتخب مصر قبل الاعتزال، ولكن لم يحدث".

وواصل" سعيد بتكريم رابطة الأندية لي على مشواري الطويل في الملاعب".

وأتم:" سأتجه للتدريب بعد اعتزالي كرة القدم، ولكني لم أحصل على الرخص اللزمة قبل الدخول في هذا المجال".