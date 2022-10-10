علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على التعديلات الجديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن الحكومة تلقت ما يقرب من 2.8 مليون طلب بما يوازي حوالي 15 مليون فرد للتصالح في مخالفات البناء، كاشفا عن أن الغالبية العظمى من المباني المقامة في مصر، بها مخالفات بناء بأشكال متنوعة، وأن القانون "119 لعام 2008"، هو من يحدد نوع المخالفة.

وتابع أنه من الرشد إصدار قانون استثنائي للتصالح؛ لإعفاء أصحاب هذه المخالفات من عقوبات الحبس والغرامة، لافتا إلى أن قرار الإزالة أو الحبس طبقا للقانون كان سيتسبب في مشكلات عديدة للبيوت المصرية، كاشفا عن صدور القانون الجديد، لكنه لم ينتقل رسميا إلى البرلمان بعد.

وأشار إلى توقف معظم طلبات التصالح؛ بسبب وجود بعض المعوقات في التطبيق مع الجهات المختصة، مضيفا، أنه تم رصد المشاكل المتعلقة بتطبيق قانون التصالح القديم، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة ستحل المعوقات السابقة.

وأضاف أنه تم تعديل المواد المنصوص عليها بحظرالتصالح إلى جوازه؛ شرط موافقة جهة الإدارة، مضيفا أن أمور الإزالة متعلقة بالوضع على الأرض، وتقدير المحافظ المختص.