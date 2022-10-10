تحدثت المحامية نهاد أبو القمصان، عن زوجها الراحل حافظ أبو سعدة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق، وذلك بعدما وثقت علاقتهما في كتاب أسمته "حكايات الحب".

وقالت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الأحد: "عرفت الحب مع حافظ منذ اليوم الأول.. وكنت دايما أقوله حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بُعث عليه".

وأضافت: "كنت دايما أقوله نفسي أموت وأنا على كتفك.. فكان يضحك ويسألني ليه .. أقوله علشان أُبعث وأنا على كتفك".

وتابعت: "من يوم ما اتجوزنا وأنا بقوله يا حبيبي.. وهو كان بيبقى مُحرج جدا وعامل خصوصية كبيرة في بيتنا ومكناش نتكلم أبدا".

وأكملت: "مرة كنت قاعدة في شغل وسط ناس.. وكنت بقوله يا حبيبي.. لقيت حد بيقولي إنتي بتكلمي مين وقالي حبيبي دي بنقولها لولادنا لكن إنتي بتكلمي حد كبير، هل إنتي بتكلمي دكتور حافظ.. قلتله آه.. قالي أنا أول مرة أشوف واحدة بتقول لزوجها يا حبيبي".

وأشارت إلى أنهما كانا مختلفين منذ اليوم الأول، فمثلا على الصعيد السياسي كانت تنتمي لحزب الوفد بينما هو للحزب الناصري، وعلى صعيد السلوكيات فهي مندفعة ومتعصبة بينما كان يتحلى هو بالهدوء.



