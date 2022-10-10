السعودية: توقيع عقدين لتعميق وإنشاء أرصفة جديدة في ميناء جدة

وقعت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" عقدين مع شركة قادة البناء الحديث المحدودة بالتضامن مع شركة هوتا هيجر فيلد السعودية، وشركة المشروعات للخدمات البحرية، بقيمة تتجاوز 640 مليون ريال (الدولار يساوي 76ر3 ريال)، بغرض تعميق وإنشاء أرصفة جديدة في ميناء جدة الإسلامي.

وقالت الهيئة في بيان لها، مساء الأحد، إن ذلك يأتي في إطار مبادرات "موانئ" لتعزيز مسيرة قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، وإطلاق العوامل التمكينية عبر مباشرة أكثر من 160 مشروعا تسهم في تحقيق التحول النوعي في الموانئ السعودية، وتنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

ويستهدف العقد مع شركة قادة البناء الحديث المحدودة بالتضامن مع شركة هوتا هيجر فيلد السعودية؛ ترسيخ مكانة ميناء جدة الإسلامي كمنصة لوجستية رائدة.

وبموجب العقد مع شركة المشروعات للخدمات البحرية، سوف يتم إنشاء أرصفة جديدة بعمق تصميمي 16 متراً للأرصفة (من 26 وحتى 31)، وبطول 1100 متر في محطة البضائع المتعددة، وذلك بهدف إيجاد أرصفة جديدة تستوعب ناقلات الحبوب السائبة الضخمة، وتطوير البنية التحتية للميناء لاستقبال سفن أكبر تغطي احتياجات السوق المحلية، وتُؤمن الاحتياطي الاستراتيجي للمملكة بزيادة كمية الحبوب المستوردة، وتعزز منظومة الأمن الغذائي عبر ميناء جدة الإسلامي.