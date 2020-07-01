بوتين يطالب بإصلاح مشاكل حشد القوات الإضافية الروسية

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، بوضع حد للمشاكل التي شابت حشد روسيا الجزئي لقوات إضافية في حربها ضد أوكرانيا.

وقال بوتين في سان بطرسبرج خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع زعماء عدة مناطق روسية، إن العديد من الصعوبات أصبحت واضحة الآن فقط.

وأضاف أن المشاكل ربما كانت تتراكم على مدى فترة طويلة من الزمن، ولكن الآن يجب التعامل مع الأخطاء.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يعترف فيها بوتين علنا بوجود مشاكل في التجنيد الإلزامي بعد الإعلان الشهر الماضي عن خطط لتجنيد ما لا يقل عن 300 ألف شخص.

وجاء إعلان بوتين عن التجنيد الجزئي بعد سلسلة من الانتكاسات العسكرية التي تعرضت لها القوات الروسية وانسحابها من عدة بلدات وقرى ومدن جراء هجمات مضادة تشنها أوكرانيا .