شاب يطعن ابن عم خطيبته السابقة لخلافات بينهما في كفر الشيخ

لقي شاب في إحدى قرى مدينة سيدي غازي بكفر الشيخ، مصرعه طعنا بسكين على يد عاطل، لخلافات قديمة، حيث انتظره على مقهى بالقرية، وأثناء مشاهدته له، انقض عليه وطعنه عدة طعنات نافذة.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بتلقيه إشاره من نقطة شرطة سيدي غازي، بمصرع "خ. ع. ا"، 25 سنة، عامل، من قرية المنشية الشرقية بسيدي غازي، على يد "ا. ع. ا"، 29 سنة، عاطل من ذات القرية، طعنا بسكين.

وانتقل على الفور لمكان الحادث المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، وتبين وفاة المجني عليه، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت تشريح الجثة والتحريات اللازمة.



وكشفت التحريات المبدئية أن المتهم كان خطيبا لابنة عم المجني عليه، إلا أنه لم يحدث وفاق بينهما وتم فسخ الخطبة، وعقد قرانها على آخر، الأمر الذي أثار غضب المتهم، ولوجود خلافات قديمة بينه وبين المجني عليه، انتظره على مقهى أثناء عودته لمنزله في وقت متأخر من الليل، وما أن شاهده حتى أنقض عليه بسكين كان يحتفظ به بين طيات ملابسه وطعنه عدة طعنات نافذة ولم يتركه إلا جثة هامدة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.