بالطبع المتجهون أساسا إلى أمستردام لزيارة المتاحف الرائعة لا يهمهم الأمر كثيرا، لكن هؤلاء الذين لديهم رحلات مخطط لها لأمستردام قد يشعرون بالراحة لمعرفة أن المقاهي الشهيرة بالمدينة سوف تظل مفتوحة أمام السياح، بعدما رفض برلمان المدينة حظرا مقترحا.



كانت عمدة أمستردام، فيمكا هالسما، ومكتب النائب العام، والشرطة قد خرجوا سابقا بفكرة السماح فقط للهولنديين بدخول مقاهي المدينة المرخص لها ببيع كميات صغيرة من القنب للاستهلاك الشخصي، في محاولة للتصدي لمشكلات متزايدة يتسبب فيها السياح الذين يتعاطون المخدرات.



وفي أغلب البلديات الهولندية، من الضروري إظهار بطاقة هوية سارية لإثبات أن الزبون ساكن محلي، ولكن في مقاهي أمستردام البالغ عددها 160 مقهى تقريبا يمكن لأي شخص من عمر الـ18 شراء كميات صغيرة من الحشيش.



ويخشى منتقدو الحظر أنه لن يتسبب سوى في زيادة مبيعات المخدرات غيرالشرعية.



وتجذب مدينة أمستردام الخلابة أعدادا هائلة من الزوار سنويا، وتحاول إيجاد طرق للحد من الآثار السلبية للسياحة الجماعية وكبح تجارة المخدرات غير القانونية بتقييد المبيعات.