أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، في بيان لها اليوم الإثنين، قطع التيار الكهربي غدًا الثلاثاء، لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة على خلايا موزع الطور الجديد.

وأشار البيان إلى قطع التيار الكهربائي على 34 منطقة بالمدينة، وهي: المنطقة الصناعية، والإيواء العاجل بالصناعية، حي الزهراء، حي السلام، محطة صرف صحي مصر للبترول، الاستاد، بنك التعمير والإسكان، المجلس القومي للمرأة، المركز العلمي لترميم الآثار، منطقة خدمات حي النادي، محطة بنزين وطنية، محطة المعالجة الميكانيكية، محطة الصرف الصحي بعد كمين الساحل، محطة معالجة الصرف الصحي الجديدة، مطار طور سيناء، منطقة الجبيل بالكامل، أرض الجمعية بجوار المطار، استراحات رئيس مجلس المدينة والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد، مجمع المصالح، المنطقة الأزهرية، حي الـ36 وحدة، حي الـ102 وحدة، مساكن محمود جمعة، مساكن الأوقاف، الموارد المائية، حي الـ88 وحدة، حي النادي، ميناء الطور البحري، القاعدة البحرية، التأمين الصحي، محطات الصرف بالزهراء، وحدة طب الأسرة بالزهراء والجبيل، بنك مصر، البنك الأهلي، مجلس مدينة طور سيناء.

وأكد قطع التيار الكهربائي عن المحلات والمدارس والأفران التي توجد بنطاق هذه المناطق لمدة 3 ساعات ونصف، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا، ومن المقرر أن يجري فصل التيار الكهربي بالتتابع حتى لا تطول مدة الفصل.