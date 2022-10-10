هنأ الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، المصريين، باحتفالات نصر أكتوبر المجيد، والمولد النبوي الشريف، قائلا: "المصريين شعب أصيل وذكي وبيفهم، ويلتف حول قيادته ومشروعاتها القومية، ومش غريب عليهم التضحيات".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز على شاشة "النهار" أن مصر تأثرت بجائحة كورونا، والحرب الروسية-الأوكرانية، كأي دولة في العالم، لافتا إلى استمرار المشروعات القومية المصرية،رغم كل هذه الأزمات قائلا: "الدنيا كانت متوقفة، والمشروعات القومية المصرية لم تتوقف، بلدنا مش حمل توقف، مصر قطار تنمية منطلق، ولو توقفنا ممكن نجوع، لأن المشروعات القومية فاتحة بيوت ناس".

ولفت إلى عمل ما يقرب من 150 شركة بالمشروعات القومية، قائلا "كل شركة فيها 100 عامل ومهندس، يعني 10 آلاف عامل بحوالي 10 آلاف أسرة"، لافتا إلى ضرورة استمرار هذه المشروعات القومية لنجاحها في توفير فرص عمل، وتيسير سبل العيش.

وأكد على استحالة توقف هذه المشروعات لافتا إلى أن إنجازها في وقت قليل، يوفر الكثير من الأموال على الدولة، موضحا: "المشروعات التي أنجزناها العام الماضي؛ بنصف تكلفة العام الحالي وكل مشروع ينتهي تجني الدولة ثماره؛ لأنه يساهم في توفيرعائد مادي للعاملين بالمشروعات، ويسهل عليهم أمور حياتهم".

وأضاف كان من المقرر افتتاح مشروع القطار الكهربائي خلال مؤتمر المناخ، لكن الرئيس السيسي أمر بضرورة العمل على سرعة الافتتاح وتقديم الخدمة للمصريين؛ لتيسير أمور حياتهم وليس من أجل التباهي.

وتابع قائلا: "لا أحصل علي إجازات طول ما بلدنا محتاجة مننا شغل"، لافتا إلى استمرار العمل المتواصل خلال فترة إجازة احتفالات أكتوبر والمولد النبوي الشريف، معلقا: "إجازتنا وفرحتنا أننا نخلص مشروعنا، ونفرح بفرحة أهلنا به، أحسن من الإجازة ومن أي حاجة".

وأشاد بإنجاز محطة عدلي منصور بحصولها على أفضل مشروع نقل في العالم هذا العام، مضيفا: "محطة بشتيل ستحصد نفس الجائزة العام القادم 2023، ومحطة القطر السريع للعاصمة المركزية ستحصد أيضا أفضل مشروع نقل".

وأضاف أن الرئيس وجه بتدشين الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع بمساحة 2000 كيلو، منها 660 للخط الأول من السخنة حتى العاصمة الجديدة، مرورا بحلوان وأكتوبر، ووصولا إلى إسكندرية شرقا، والعلمين الجديدة ومطروح غربا، منوها الي أن وصول القطارات سيكون منتصف عام 2023.

كما كشف عن نية الدولة المصرية بإقامة احتفال أثناء قمة المناخ بشرم الشيخ cop27”“ المزعم انطلاقها يوم 7-11، بتدشين 4 مشروعات عملاقة أمام كل دول العالم.