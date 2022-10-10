رئيس السلطة القضائية في إيران يعرب عن استعداده للحوار مع المحتجين

عرض رئيس السلطة القضائية في إيران، للمرة الأولى، إجراء حوار مع معارضي القيادة السياسية في البلاد، في ظل استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة.

وقال غلام حسين محسن إيجئي، اليوم الاثنين: "يجب أن يعلم المواطنون والجماعات السياسية أن لدينا أذنا نسمع بها الاحتجاجات والنقد ونحن على استعداد للحوار".

وبحسب موقع "دنيا الاقتصاد" الإخباري، فقد أقر إيجئي بأن النظام السياسي الإيراني قد تكون لديه أيضا "نقاط ضعف وعيوب".

وقال: "مستعدون للاستماع إلى الاقتراحات وأيضا لا نتوانى عن تصحيح أي أخطاء". ومضى قائلا إنه يجب، مع ذلك، التمييز بين الاحتجاجات السلمية وأعمال الشغب العنيفة.

وحتى الآن، تحدثت إيران عن مؤامرة من دول أجنبية وجماعات معارضة إيرانية مسلحة فيما يتعلق بالاحتجاجات التي استمرت قرابة شهر، وبدأت حملة قمع ضدها.

واندلعت احتجاجات أخرى اليوم. وأدت التوترات في الشوارع والقيود المفروضة على الإنترنت إلى شل أجزاء كبيرة من الاقتصاد.

ودعت ألمانيا والعديد من الدول الغربية الأخرى إلى فرض عقوبات على القيادة الإيرانية.

وقالت بريطانيا اليوم، إنها فرضت عقوبات على ما يسمى بشرطة الأخلاق الإيرانية "بأكملها"، علاوة على خمسة مسؤولين سياسيين وأمنيين في إيران.

اندلعت الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، التي تم القبض عليها بزعم عدم التزامها بقواعد الزي الإسلامي الصارمة في إيران.