وكيل الشيوخ تعلن موافقتها على قانون الأعلى لصناعة السيارات

أعلنت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، موافقتها على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة من حيث المبدأ، مؤكدة أنه يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية.



وأكدت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، أن مشروع القانون يأتي في ظل ما الدولة المصرية من أولوية لـخفض الانبعاثات الكربونية و من ثم التكيف مع المتغيرات البيئية، فضلا عن إيجاد سبل التمويل اللازمة لذلك.



وأشارت إلى مشروع القانون يتسق مع مستهدفات مؤتمر cop 27 الذي تستضيفه مصر بعد أيام، و المتمثلة في ثلاثة محاور رئيسة، هي: التخفيض، التكيف، والتمويل، موضحة أنه يستهدف تشجيع التوجه نحو الاعتماد على السيارات صديقة البيئة والتي تعمل بمحركات كهربية، وهو هدف بالغ الأهمية، ولم يكن ثمة محفزات تدفع نحو تحقيقه حتى الآن، متابعة: "يأتي مشروع القانون كنقطة انطلاق في هذا الطريق".



وطالبت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، بضرورة العمل بقوة على تعزيز البنية التحتية اللازمة للتشجيع على اقتناء سيارات الركوب صديقة البيئة من حيث نقاط الشحن وغيرها من الضرورات التي بدونها لن يحقق القانون المستهدف منه.