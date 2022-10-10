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رسميا.. الطلائع يتعاقد مع مهاجم نيجيري

محمد الديك:
نشر في: الإثنين 10 أكتوبر 2022 - 8:18 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أكتوبر 2022 - 8:18 م

أعلن طلائع الجيش، تعاقده مع النيجيري موسيس مهاجم فريق كوارا يونايتد النيجيري لمدة موسمين قادمين.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه رسمياً لصفوف طلائع الجيش بحضور نبيل أبوزيد وكيل اللاعبين وأحمد مهدي مدير الكرة بالطلائع.

ونال اللاعب النيجيري إعجاب علاء عبد العال المدير الفني للفريق، الذي وافق على انضمامه قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد.

كانت إدارة نادي الطلائع قد أعلنت استعارة العربي بدر لاعب النادي الأهلي لمدة موسم واحد، بديلاً لعمرو السيسي لاعب الفريق والمرشح للانضمام لصفوف الزمالك في فترة الانتقالات الحالية.


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