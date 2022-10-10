يحتفل العالم باليوم العالمي للصحة النفسية في 10 أكتوبر من كل عام، وذلك لإذكاء الوعي العام بقضايا الصحة النفسية، وإجراء مناقشات أكثر انفتاحا بشأن الأمراض النفسية وتوظيف الاستثمارات في الخدمات ووسائل الوقاية على حد سواء.

أظهرت أبحاث وجود صلة بين ما نأكله وما نشعر به، حيث يمكن أن يساعد الطعام الجيد على الشعور بالتحسن، ويمكن أن يتسبب النظام الغذائي الخاطئ في الشعور بالتوتر والاكتئاب.

ونشر موقع "مينتل هيلث فونديشن" مجموعة من المعلومات حول العلاقة بين النظام الغذائي والصحة النفسية.

• تناول الطعام بانتظام

يجب الحرص على تناول الوجبات الأساسية بانتظام، حيث يمكن أن يتسبب الجوع لفترات طويلة في خفض مستوى السكر بالدم، مما قد يجعلك تشعر بالتعب وسوء المزاج.

• حافظ على رطوبتك

يمكن أن يؤثر الجفاف على مزاجك ومستوى الطاقة والقدرة على التركيز، لذلك يجب الحرص على تناول 8 أكواب من الماء بشكل يومي.

• تناول التوازن الصحيح من الدهون

يحتاج العقل إلى الدهون الصحية ليظل يعمل بشكل جيد، لذلك يجب الحرص على إدخال الدهون الصحية في النظام الغذائي اليومي، وذلك عن طريق تناول زيت الزيتون وزيت بذور اللفت والمكسرات والبذور والأسماك الزيتية والأفوكادو والحليب والبيض.

• مزيد من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات

تحتوي الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الدماغ للبقاء بصحة جيدة.

• ادخل بعض البروتين في كل وجبة

يحتوي البروتين على حمض أميني يستخدمه العقل للمساعدة في تنظيم حالتك المزاجية.

• حافظ على صحة الأمعاء

يمكن أن تعكس أمعائك ما تشعر به، حيث يمكن أن تسرع أو تبطئ إذا كنت متوترا، لذلك يجب تناول الفاكهة والخضروات والفاصولياء والزبادي، لأنها تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء.

• اعرف مدى تأثير الكافيين على مزاجك

يمكن أن يتسبب الكافيين في حدوث مشاكل في النوم، خاصة إذا كنت تشربه مع اقتراب موعد النوم.

• مشاركة الوجبات مع أشخاص آخرين

إن تناول الوجبات مع أشخاص آخرين له فوائد نفسية واجتماعية وبيولوجية عديدة، وهو أيضا فرصة للتأمل في اليوم والشعور بالارتباط بالآخرين، ومن الناحية البيولوجية فإن تناول الطعام على الكراسي المستقيمة يساعد في عملية الهضم.