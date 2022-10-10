مهسا أميني: من يقرر كيفية التعامل مع المظاهرات في إيران؟

ما هي سلطات المرشد الأعلى؟

الشخصية الأكثر نفوذا في إيران هي آية الله علي خامنئى الذي يحمل صفة المرشد الأعلى للبلاد منذ عام 1989.

وخامنئي هو زعيم البلاد والقائد الأعلى لقواتها المسلحة، ويتحكم في الشرطة الوطنية وشرطة الأخلاق، أو الآداب، التي احتجز ضباطها مهسا أميني.

كما يتحكم آية الله علي خامنئي كذلك في قوات حرس الثورة الإسلامية المسؤولة عن الأمن، وعن ذراعها التطوعي المعروف باسم قوة الباسيج التي قامت مرارا بقمع حركات الانشقاق في إيران.

ومن ثم، فإن قرار كيفية التعامل مع المظاهرات يعود إليه بشكل كبير.

ما الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس؟

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هو أرفع مسؤول منتخب، ويأتي في المرتبة الثانية بعد المرشد الأعلى.

وهو مسؤول عن إدارة المهام اليومية للحكومة، ويتمتع بنفوذ لا بأس به فيما يتعلق بالسياسات الداخلية والشؤون الخارجية.

بيد أن صلاحياته محدودة نسبيا، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالشؤون الأمنية.

وزارة الداخلية التابعة للرئيس تدير قوة الشرطة الوطنية - التي تقوم بقمع المظاهرات الأخيرة. ولكن قائد تلك القوة معين من قبل المرشد الأعلى ويخضع لمسائلته بشكل مباشر.

نفس الشيء ينطبق على قائد قوات الحرس الثوري والباسيج.

إذا كانت رغبة المرشد الأعلى هي إنهاء المظاهرات باستخدام القوة، لن يكون أمام الرئيس خيار يذكر سوى الانصياع.