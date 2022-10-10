 روسيا: تشجيع أمريكا لأوكرانيا يعقد الحل الدبلوماسي - بوابة الشروق
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روسيا: تشجيع أمريكا لأوكرانيا يعقد الحل الدبلوماسي

وكالات:
نشر في: الإثنين 10 أكتوبر 2022 - 9:38 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أكتوبر 2022 - 9:38 م

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الاثنين، إن روسيا منفتحة على الدبلوماسية، لكن تشجيع واشنطن "للطابع العدواني" لأوكرانيا يعقد الجهود الدبلوماسية لحل الصراع.

وكتبت زاخاروفا على موقع الوزارة على الإنترنت "نكرر مرة أخرى، للجانب الأمريكي بوجه خاص: المهام التي نحددها في أوكرانيا سيتم إنجازها"، وفقا لوكالة"رويترز".

وأضافت: "روسيا منفتحة على الدبلوماسية والشروط معروفة جيدا. وكلما طال أمد تشجيع واشنطن لطابع كييف العدواني، وتشجيع الأعمال الإرهابية للمخربين الأوكرانيين بدلا من منعها، كان البحث عن حلول دبلوماسية أكثر صعوبة".

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