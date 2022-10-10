 تحصين 237 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية - بوابة الشروق
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تحصين 237 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

علاء شبل
نشر في: الإثنين 10 أكتوبر 2022 - 11:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 أكتوبر 2022 - 11:18 ص

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم الاثنين، 237 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية لعام 2022.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفا و554 حيوانا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وتم اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، مؤكدا أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

وأضاف أنور، أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين للوصول إلى المستهدف، بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.


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