يلتقي الموسيقار يحيى خليل بجمهوره في حفل جديد يقام في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر الجاري، وذلك بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وتتاح تذاكر الحفل بسعر موحد (160 جنيها) عبر شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال الحجز الإلكتروني عبر الرابط

وكان يحيى خليل قد افتتح موسم حفلاته بحفلين قدمهما الشهر الماضي بالقاهرة والإسكندرية محققا حضورا جماهيريا كبيرا، ومن المقرر أن يلتقي بجمهور مدينة الإسكندرية على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية» في حفل سيعلن عن موعده قريبا.

يذكر أن يحيى خليل استطاع أن يجذب الشباب إلى حفلات مسارح دار الأوبرا منذ بنائها بمقرها الحالى، حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء فى مصر والعالم العربى باعتباره صانع للنجوم فى مصر والشرق كما كانت له اسهامات كبيرة فى تطوير صناعة الأغنية من حيث إضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.