طارق الشناوي: نحتاج لفيلم عالمي يحكي انتصار أكتوبر

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على فيلم «جولدا»، الذي عرض على المنصات المختلفة، ويحكي الرواية الإسرائيلية لحرب أكتوبر 73.

وذكر خلال لقاء خاص له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الإثنين، أنه شاهد هذا الفيلم وهو من إنتاج بريطاني، في فبراير الماضي، وذلك ضمن فعاليات مهرجات برلين، موضحا أن الفيلم عبر عن الرؤية الإسرائيلية كما تريد أن توصلها، وتصور حرب الغفران، وأن الفيلم سرد صوات الجنود المصريين والسوريين وبدا وكأنه فيلم وثائقي، ثم يتحول هذا النصر العظيم لمصر لاحقا وكأنه انتصار لإسرائيل.

وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى إنتاج فيلم تخاطب به العالم في ظل وجود مثل هذه الروايات الدسيسة والتي يتم تدليسها عن نصر أكتوبر، وكما تفعل إسرائيل، وفي الوقت نفسه هناك أفلاما عظيمة موجودة في إرث السينما المصرية والأعمال الدرامية ولكنها تخاطب المصريين والعرب فقط.

ونوه بأن الانتصار الذي حققته مصر في عام 1973، والذي أصبح يدرس في علوم التكتيك، لا زال غير موجود بالشكل الكافي في الغرب، مضيفا أن الفنان عمر الشريف، سبق وأخبره بأن الرئيس الراحل أنور السادات طلب منه عمل فيلم عن انتصار أكتوبر ولكن بطابع عالمي، وسيعطيه ميزانية مفتوحة.

وتابع: «أخبرني بأنه يشعر بالقلق من تعرضه للهجوم من قبل الجمهور في حال فشل الفيلم».