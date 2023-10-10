كشف حساب فيتوريا مع منتخب مصر قبل مواجهتي زامبيا والجزائر

يدخل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، مغامرة جديدة مع الفراعنة في تحد قوي ضد منتخبي زامبيا والجزائر في مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولية بمعسكر شهر أكتوبر الجاري.

بصبغة رسمية يلعب منتخب مصر مباراة زامبيا يوم الخميس المقبل على ستاد هزاع بن زايد في الإمارات، وبعدها يواجه منتخب الجزائر في مباراة نارية مرتقبة يوم 16 أكتوبر المقبل.

ونجح فيتوريا في قيادة منتخب مصر للتأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا كوت ديفوار المقرر لها بشهر يناير المقبل 2024 بعد تصدر المجموعة الرابعة في مشوار التصفيات برصيد 12 نقطة.

وبالعودة لكشف حساب فيتوريا مع منتخب مصر منذ توليه القيادة الفنية في 12 يوليو من عام 2022 قاد البرتغالي الفراعنة في 9 مباريات حقق الفوز في 8 لقاءات بواقع 4 مواجهات ودية وأخرى رسمية.

وتلقى فيتوريا في شهر سبتمبر الماضي خسارته الأولى مع منتخب مصر بعد السقوط أمام تونس بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على ستاد الدفاع الجوي.

منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا استقبلت شباكه 5 أهداف وسجل نجوم المنتخب 21 هدفًا.

وجاءت نتائج 9 مباريات منتخب مصر مع فيتوريا على النحو التالي..

المباراة الأولى مصر 3-0 النيجر .. المباراة الثانية مصر 3-0 ليبريا .. المباراة الثالثة مصر 2-1 بلجيكا .. المباراة الرابعة مصر 2-0 مالاوى .. المباراة الخامسة مالاوى 0-4 مصر .. المباراة السادسة غينيا 1-2 مصر .. المباراة السابعة مصر 3-0 جنوب السودان .. المباراة الثامنة مصر 1-0 أثيوبيا.