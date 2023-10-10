توقع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، أن يسجل النمو الاقتصادي العالمي نسبة 3% هذا العام، وهو نفس توقعه الأخير الذي أعلنه في يوليو الماضي.

أما بالنسبة للعام المقبل، فعدّل البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، تقديراته بالخفض قليلا، من 3% إلى 9ر2%.

ووصف صندوق النقد الدولي الاقتصاد العالمي بأنه "لا يزال يتعثر"، على الرغم من التحديات التي تتراوح بين ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسة النقدية، والحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، والظواهر الجوية المتطرفة.

وقال صندوق النقد الدولي عند إصداره أحدث توقعاته بشأن الاقتصاد العالمي، إن التباطؤ يعد أكثر وضوحا في العالم الصناعي، بالمقارنة مع الدول النامية.