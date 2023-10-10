بواتينج يشكر بايرن ميونخ وجماهيره بعد فشله في العودة للفريق

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وجه المدافع جيروم بواتينج الشكر لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم وجماهيره، بعدما فشل في العودة لناديه السابق.

وكتب بواتينج على إنستجرام مساء الاثنين :"شكرا للنادي لأنه سمح لي بإثبات نفسي وشكر خاص لتوماس توخيل وجهازه الفني لدعمهم لي لكي أتواجد مع الفريق".

وأضاف :"وأيضا شكر كبير لكل الرسائل والدعم الذي تلقيته من الجماهير في اليومين الماضيين. أقدر بصدق كل رسالة وصلتني".

وكان بايرن يدرس التعاقد مع بواتينج، اللاعب الحر، الأسبوع الماضي حيث كان يتدرب مع الفريق، ولكن في النهاية قرر النادي عدم التعاقد معه.

واحتجت الجماهير والجمعيات الحقوقية لأن بواتينج، الذي لعب لبايرن في الفترة من 2011 إلى 2021 ، يواجه دعوى قضائية أخرى بتهمة الاعتداء على شريكته وأم أولاده في إجازة في عام 2018. وكان قد تم إسقاط حكم سابق ضد بواتينج.

وقال توخيل في وقت سابق إن الأزمات القانونية لبواتينج كانت السبب في عدم تعاقد بايرن معه.

ومع ذلك، سمح بايرن لبواتينج بمواصلة التدرب في مقر تدريبات النادي.