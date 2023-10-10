استشهاد 19 فلسطينيا في خان يونس وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 788 شهيدا ونحو 4100 جريح

استشهد تسعة عشر فلسطينيا اليوم، جراء القصف الذي نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على منزل عائلة اللحام في الحي النمساوي في مدينة خان يونس، مما أدى إلى استشهاد 11 مواطنا.

كما استشهد 8 مواطنين من عائلة واحدة في منطقة بني سهيلا بمدينة خان يونس في غارة إسرائيلية ثانية، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وفي جباليا شمال القطاع، سجل عدد من الإصابات في غارة على منزل غرب المدينة.

وفي السياق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، إن حصيلة الشهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل في قطاع غزة والضفة الغربية، والمتواصل منذ يوم السبت الماضي، ارتفعت إلى 788 شهيدا ونحو 4100 جريح.

وأوضحت الوزارة أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 770 شهيدا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 4000 جريح، وذلك مع تواصل القصف المكثف على جميع أنحاء القطاع.