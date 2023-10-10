شيلتون يتأهل لربع نهائي شنجهاي

بلغ الأمريكي بن شيلتون المصنف 20 عالميا الدور ربع النهائي من دورة شنجهاي لماسترز الألف نقطة بفوزه على الإيطالي جاك سينر السادس 2-6 و6-3 و7-6 (7-5)، اليوم الثلاثاء.

واعتمد شيلتون بنسبة كبيرة على إرسالاته الصاروخية لا سيما في الجولة الفاصلة من المجموعة الثالثة، لتخطي عقبة سينر الفائز بدورة بكين الأسبوع الماضي إثر تغلبه على الروسي دانييل ميدفيديف في النهائي.

ويلتقي شيلتون في الدور التالي مواطنه سيباستيان كوردا الفائز على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 7-5 و7-6 (8-6).

وفجّر المجري فابيان ماروزان المصنف 91 عالميا، مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على النروجي كاسبر رود المصنف الثامن عالميًا 7-6 (7-3) و3-6 و6-4 في مباراة استمرت ساعتين و38 دقيقة.

وقال ماروزان "إنها ثاني دورة ماسترز أشارك فيها، وبالتالي هذا نوع مختلف من الدورات".

وأضاف "أستمتع بالمباريات في الوقت الحالي وفخور جدا".

والفوز هو الثاني لماروزان في مسيرته على لاعب من المصنفين العشرة الأوائل عالميا بعد فوزه اللافت على الإسباني كارلوس ألكاراز في دورة روما في مايو الماضي.