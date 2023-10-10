يواصل مجمع اللغة العربية بالقاهرة برئاسة الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ، عطاءه العلمي واللغوي والأدبي؛ حيث أصدر المجمع العدد 148 من مجلة المجمع (رجب 1443هـ / فبراير 2022م).



يقول الدكتور عبدالحكيم راضي عضو المجمع، رئيس التحرير، في تصديره للعدد 148 من مجلة المجمع: "يعتبر هذا العدد ثالث ثلاثة الأعداد التي تضم بحوث مؤتمر الدورة الخامسة والثمانين، وهو المؤتمر الذي كان موضوعه، وكما سبق أن ذكرنا، فاللغة العربية في وسائل الاتصال الحديثة".



وتابع: "يمتاز العدد بالقياس إلى العددين السابقين بوفرة البحوث الدائرة حول اللغة ووسائل التواصل الاجتماعي، كما يمتاز أيضًا بأنه يحوي وقائع ندوة المائدة المستديرة التي ألقي فيها عدد من البحوث المعمّقة في الموضوع نفسه، كما أنه يحوي توصيات المؤتمر أيضًا".



ولفت إلى أنه "قد جرى الحديث عن المعالجة الحاسوبية بين الواقع المأمول، وبالمثل جرى الحديث عن العربية في مواقع التواصل الاجتماعي الواقع والطموح والحديث عن الحاسوب وصناعة المعجم والتحديّات التقنيّة التي تواجه اللغة العربية".



حيث سلّط أحد البحوث المنشورة في المجلة الضوءَ على بعض خصائص لغة التواصل الاجتماعي، وسلّط بحثٌ آخرُ الضوءَ على "الأثر الإيجابي للتواصل الاجتماعي في التطور اللغوي"، وتحدَّث بحث ثالث عن "اللغة العربية وصناعة المعرفة".



وتعتبر مجلة المجمع السجلّ الأمين لنشاط المجمع، ولمدى تفاعله مع كلّ ما يدور في مجتمعه، وما يطرأ عليه؛ وقد واصلت المجلة على مدى العددين السابقين وهذا العدد تقديم بحوث مؤتمر الدورة الخامسة والثمانين الذي عقد في عام 2019م.



وجاء هذا العدد من المجلة الثامن والأربعون بعد المئة مثل سابقيه حاويًا لجانب من بحوث المؤتمر ما أُلقي خلال الجلسات، وما قُدِّم ولم يُلقَ إلى بعض بحوث أخرى تختلف في الموضوع، وتتفق في القيمة، مضافًا إلى ذلك بعض الأبواب الثابتة في أعداد المجلة.



والأبحاث المنشورة بالعدد 148 من مجلة المجمع، هي: "التـَّرابُـط في نصوص لغة التَّـَواصل الاجتماعيّ في بعض مجموعات الواتس آب: دراسة وَصْفِيَّة تقْويميَّة" للدكتور بكري محمد الحاج، و"الحاسوب وصناعة المعجم" للدكتور محمود فهمي حجازي، و"العربية في مواقع التواصل الاجتماعي: الواقع والطموح (تويتر أنموذجًا)" للدكتور يوسف العيساوي، وندوة المائدة المستديرة "اللغة العربية وتكنولوجيا المعلومات"، افتتاح الندوة للدكتور فريد عبدالعزيز طلبة، و"دلالة الجملة باستخدام نحو Lambek" للدكتور محمد أديب غنيمي، و"الاتجاهات الحديثة في بحوث اللغة والتوجه اللازم اتباعه للنهوض باللغة العربية في عصر تقنية المعلومات" للدكتور أيمن محمد بهاء الدين، و"تعزيز لغتنا العربية وتفاعلها مع التقنيات الحديثة" للدكتورة وفاء كامل فايد، و"المعالجة الحاسوبية بين الواقع والمأمول" للدكتور سامح الأنصاري، و"التحديات التقنية التي تواجه اللغة العربية" للدكتور محمد يونس الحملاوي، ثم الخلاصة وتوصيات الندوة.



كما ضم العدد أيضًا "اللغة العربية وصناعة المعرفة" للدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب، و"المدرسة الأكاديمية وتطور الكتابة التاريخية حتى أواسط القرن العشرين" للدكتور أحمد زكريا الشلق، و"الأثر الإيجابي للتواصل الاجتماعي في التطور اللغوي" للدكتور عبدالعزيز التويجري، و"الاستلزام الحواري في قصة آدم" للدكتورة نادية رمضان النجار.



جدير بالذكر أن مجلة المجمع نتاج فريق عمل دؤوب مكوَّن من رئيسه المشرف العام الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ، والدكتور عبدالحكيم راضي عضو المجمع رئيس التحرير، ومصطفى سيد الشيمي مدير التحرير، وفوزي عبدالمنعم مبروك نائب مدير التحرير، وخالد محمد مصطفى مستشارًا فنيًّا، وعمرو حمدي الجندي محررًا لغويًّا، وحسين عبدالسلام خاطر محررًا فنيًّا.



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