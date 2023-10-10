تحدث البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن الأخطاء التحكيمية التي تحدث في مباريات الدوري الممتاز بالفترة الأخيرة.

وقال بيريرا في تصريحات تليفزيونية: «لا توجد مشكلة في اعترافنا بالأخطاء، كرة القدم تلعب على الأخطاء، لو لاعب أخطأ قد يتسبب في ضربة جزاء، أو حارس أخطأ يستقبل هدف، الحكام لا يتعمدون ارتكاب أخطاء، ولا توجد مشكلة لإعلان الخطأ».

وأضاف: «عندنا حوالي 27 مباراة 26 في الدوري وواحدة في الكأس، حدث فيها 3 أو 4 أخطاء وأبلغت الحكام بذلك، ونتعلم من الأخطاء وتناقشت مع الحكام، لنتعلم وهو جزء من كرة القدم».

وتابع: «إدارة التحكيم هي اختصاص لجنة الحكام، عندما نختار حكمًا نختار الأفضل لكل مباراة، ونختار 9 حكام في الأسبوع، الأندية لا تتدخل في اختياراتنا لأنها فنية بحتة، نحن ندير فريقنا مثل المدرب الذي يقود فريقه، ونختار من وجهة نظرنا الحكم الذي يدير، وأنا المسئول الوحيد عن اختيار الحكام لإدارة مباريات الدوري الممتاز».

وواصل بيريرا: «بعد 3 جولات في الدوري شاهدنا أمورًا جيدة جدا، وأمور غير موفقة ولم تكن في أفضل حالاتها، المعدل المتوسط جيد جدا لكن نسعى للوصول إلى امتياز كامل في القرارات، لا نعاقب حكمًا بالنزول إلى الدرجة الأدنى لأنه أخطأ في مباراة واحدة فقط».

وأتم: «الحكم الذي يخطئ ما هي العقوبات؟.. مثل الأندية تماما، لدينا 36 حكمًا في الدوري، الحكم الأفضل يدير المباراة ويستمر لإدارة مباريات أكثر، ومن يخطئ يدير مباريات أقل، بعد فترة يكون لدينا قائمة للحكام المميزين، والحكام الذين يستمرون لترقيتهم لإدارة مباريات أقوى».