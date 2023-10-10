حسين السمري: عضوية حسين لبيب في الزمالك صحيحة 100%

كشف حسين السمري، المدير التنفيذي السابق لنادي الزمالك، تفاصيل الخلاف بينه وبين عمر هريدي، المرشح على منصب الرئاسة في انتخابات نادي الزمالك، والذي استدعى طلب الأخير منه إلغاء الصداقة، وذلك بسبب نقاش يدور حول عضوية حسين لبيب.

وقال السمري في تصريحات تليفزيونية: «هل معقول أن يطلب شخص من شخص آخر إلغاء طلب صداقة في مناقشة ليس علاقة بها».

وأضاف: «أنا كنت مدير نشاط رياضي في نادي الزمالك سنة 2000، وأنا من وقعت على عضوية حسين لبيب بيدي»، مشيرًا إلى أن حسين لبيب مثله مثل فاروق جعفر وحسن شحاتة وحسن صقر.

وحول جدل انضمام حسين لبيب لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، وهو في عمر 13 عامًا وفق ما أثاره عمر هريدي، أوضح السمري أن حسين لبيب انضم لفريق كرة اليد بنادي الزمالك في فريق الناشئين وهو في عمر 13 سنة، ثم انضم للفريق الأول، وهو في سن 19 سنة واستمر 17 سنة في مسيرته مع نادي الزمالك.

وأكمل السمري أن لبيب رجل حاصل على وسام الرياضة مرتين وحصل على وسام الجمهورية مرة.

وحول جدل وجود تضارب في سنة انضمام حسين لبيب لنادي الزمالك، قال السمري: «النشاط الرياضي في نادي الزمالك بدأ 1983، ما يعني أنه في السبعينات لم يكن هناك تسجيل، فكان الاعتماد على شهادات اتحاد اللعبة».

وأكد حسين السمري أن عضوية حسين لبيب صحيحة 100%، مضيفًا: «غير كده يبقى على الله السلامة -حسب تعبيره- ويبقى هذا الكلام يُطبق على حسن شحاتة وفاروق جعفر وعفت نصار وحسن صقر وطارق يحيى وكثير من رموز الزمالك».