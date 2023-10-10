توفيق السيد: الأخطاء التحكيمية أثرت على نتائج المباريات في الجولات الماضية بالدوري

قال توفيق السيد الحكم الدولي السابق، إن إبراهيم نور الدين أدار الموسم الماضي مواجهة سموحة والزمالك، والمباراة من وجهة نظر الفريق السكندري شهدت أخطاء تحكيمية، وليس من حق أي نادٍ التعليق على اختيارات الحكام.

وأضاف توفيق السيد في تصريحات تليفزيونية: "ظهرت أخطاء تحكيمية فجة في الجولات الماضية من بطولة الدوري المصري وكذلك في بطولة دوري المحترفين، ومن الطبيعي عدم وضع إبراهيم نور الدين في لقاء الزمالك ضد سموحة القادم، لكن سيتم وضعه في مباريات أخرى لفريق سموحة".

وأضاف: "ليس من حق الأندية رفض أي حكم بعينه من إدارة مبارياتها، أو المطالبة بتعيين حكام آخرين، وتقييمي للأداء التحكيمي 6 من عشرة في الجولات الماضية".

وأتم: "التقييم ضعيف في الجولات الأولى من الدوري لأن بعض الأخطاء أثرت على نتائج المباريات".