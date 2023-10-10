البيت الأبيض: سنواصل مساعدة أوكرانيا رغم تصاعد النزاع بين فلسطين وإسرائيل

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صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن واشنطن تعتزم مواصلة دعم أوكرانيا، رغم تصاعد النزاع المسلح بين فلسطين وإسرائيل، وضرورة تقديم المساعدة إلى تل أبيب.

وقال كيربي ردا على سؤال حول ما إذا كانت الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط ستؤثر على تقدم المساعدة لكييف: "في رأينا، من الضروري الاستمرار في مساعدة البلدين".

وأضاف أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم السعي لتخصيص أموال لكييف "في هذه اللحظة الحرجة من الهجوم المضاد" ضد روسيا.

وتابع: "كلتا الدولتين مهمتان، ونحن دولة كبيرة بما يكفي ومتمكنة اقتصاديا، لنكون قادرين على دعم كليهما".

وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في 4 يونيو، وتشير البيانات حتى أوائل أكتوبر إلى أن محاولات الهجوم كلفت كييف خسارة أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر بأن مسؤولين إسرائيليين طلبوا من واشنطن تزويدهم بصواريخ اعتراضية لمنظومة "القبة الحديدية" وذخائر أخرى والتعاون في جمع المعلومات الاستخبارية.

ويتوقع الخبراء أنه سيتعين على واشنطن "اختيار من ستساعد: أوكرانيا أو إسرائيل".