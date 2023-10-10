كندا وهولندا تقاضيان سوريا أمام محكمة العدل الدولية بسبب مزاعم تعذيب

زعم ممثلون قانونيون عن كندا وهولندا، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة السورية انتهكت بشكل منهجي اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب على مدى السنوات الـ12 الماضية.



وقال الممثلون القانونيون في وثائق عرضت أمام المحكمة في وقت سابق: "لقد ارتكبت سوريا انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، بدءا من عام 2011 على أقل تقدير، من خلال قمعها العنيف للمظاهرات المدنية".



وتتضمن الادعاءات تفاصيل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة والظروف اللاإنسانية في السجون والاختفاء القسري واستخدام العنف الجنسي والعنف ضد الأطفال.



وأضاف الممثلون القانونيون أنه تم استخدام الغاز السام ضد المدنيين الذين أجبروا على الفرار حفاظا على حياتهم وترك كل ما لديهم.



ولم يحضر ممثلون عن الحكومة السورية الجلسة. وأعربت رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية جوان دونوجو عن أسفها لغيابهم، مشيرة إلى أن الجلسة تم تأجيلها لمدة ثلاثة أشهر في الصيف بناء على طلب سوريا.



وتجمع سوريون أمام المحكمة للمطالبة بالعدالة للضحايا.



وقال الممثل القانوني الهولندي رينيه لوفيبر إن عشرات الآلاف من الأشخاص تعرضوا للتعذيب حتى الموت في مراكز احتجاز سرية، وإن هذا الأمر استمر دون رادع.



وأضاف لوفيبر أن "المسجونين الآن لا يمكنهم الانتظار أكثر من ذلك."



كما تطرق إلى الحديث عن الصدمات الكهربائية والضرب والاغتصاب والاعتقال التعسفي في ظروف لاإنسانية.



وستبت المحكمة مبدئيا في طلب عاجل يلزم سوريا بوقف التعذيب فورا وإطلاق سراح المعتقلين بشكل غير قانوني. ومن المتوقع صدور الحكم خلال أسابيع.



ورغم أن المحكمة هيئة تابعة للأمم المتحدة وأحكامها ملزمة، فإنها تفتقر إلى وسائل التنفيذ، حيث يتعين عليها أن تلجأ إلى مجلس الأمن، حيث تتمتع روسيا، حليفة سوريا، بحق النقض.