سكان لبنان يخشون على أرواحهم وسط استمرار التوترات

بدت الشوارع في قرية الظاهرية جنوبي لبنان مهجورة اليوم الثلاثاء، بعد أنباء عن إطلاق صواريخ من المنطقة على شمالي إسرائيل.

واستهدف القصف الإسرائيلي الظاهرية، الواقعة في القطاع الغربي بجنوبي لبنان، 45 مرة أمس الاثنين، بعدما حاول مسلحون التسلل من لبنان إلى داخل إسرائيل.

وتعرضت القرية وضواحيها اليوم لمجموعة ثانية من عمليات القصف بعدما تم إطلاق صواريخ على شمالي إسرائيل لليوم الثاني على التوالي.

وتضررت منازل في القرية بشدة، ومن بينها منزل رئيس البلدية عبد الله غريب.

وقال غريب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أرسلت زوجتي وابنتيّ الصغيرتين إلى بيروت. لدي ابنتان 11 و14 عاما، ولم تشهدا حربا من قبل وأصيبتا باضطراب عصبي لذلك أرسلتهما إلى بيروت".

وأشار رئيس البلدية إلى أنه ليس متفائلا حيال تحسن الوضع.

وتم بشكل جزئي مغادرة الطرق القريبة من الحدود اللبنانية- الإسرائيلية المطلة على شمالي إسرائيل.